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Тренерский штаб сборной Казахстана проигнорировал церемонию награждения ЧМ IA

Тренерский штаб сборной Казахстана проигнорировал церемонию награждения ЧМ IA
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею во главе с Галымом Мамбеталиевым решил не присутствовать на церемонии награждения призёров чемпионата мира в дивизионе IA, который завершился в Будапеште, сообщает Шайба.kz.

Команда Казахстана второй год подряд осталась в первом дивизионе, а в элиту мирового хоккея прошли сборные Италии и Великобритании. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли третье место на турнире, набрав девять очков в пяти матчах. Казахстанские хоккеисты уступили словенцам и итальянцам.

Великобритания сыграет на ЧМ впервые с 1994 года, Казахстан не попал в элиту
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