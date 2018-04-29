Тренерский штаб сборной Казахстана проигнорировал церемонию награждения ЧМ IA

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею во главе с Галымом Мамбеталиевым решил не присутствовать на церемонии награждения призёров чемпионата мира в дивизионе IA, который завершился в Будапеште, сообщает Шайба.kz.

Команда Казахстана второй год подряд осталась в первом дивизионе, а в элиту мирового хоккея прошли сборные Италии и Великобритании. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли третье место на турнире, набрав девять очков в пяти матчах. Казахстанские хоккеисты уступили словенцам и итальянцам.