И. Воробьёв: швед Ларс Юханссон уже давно работает методистом в сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча против Чехии (4:2), а также рассказал о том, как делятся обязанности в штабе национальной команды.

«Содержание неплохое, ребята играли, старались, но, конечно, есть моменты, которые нужно поправить. Во втором периоде играли не совсем так, как мы планировали. Удаления Киселевича? Посчитайте, сколько игр он сыграл в сезоне, усталость всё-таки есть. Что могу сказать по поводу попадания Бучневича и Галиева на чемпионат мира? 1 мая мы объявим состав, а сейчас у нас есть пару бессонных ночей, чтобы подумать кого взять, а кого нет.

В чём заключается функционал шведа Ларса Юханссона, находящегося в нашем штабе? Он давно уже у нас методистом работает. Когда Игоря Никитина не было ещё, Анвар Гатиятулин занимался защитниками. Сейчас, так как Никитин более опытный, он ведёт игроков, а Гатиятулин ему помогает. Алексей Кудашов, Алексей Жамнов и я отвечаем за атаку», — цитирует Воробьёва официальный сайт ФХР.