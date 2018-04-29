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Наставник «Сан-Хосе»: во втором матче серии мы везде были лучше «Вегаса»

Наставник «Сан-Хосе»: во втором матче серии мы везде были лучше «Вегаса»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал победу его команды во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме со счётом 4:3. Первый матч серии между этими соперниками завершился разгромной победой «рыцарей» — 7:0.

«Мы были лучше везде. Мы играли плотнее, наша команда была лучше. Это было видно во всех ситуациях. Я знал, что так будет, и ребята не подвели», — сказал Дебур.

«Сан-Хосе» благодаря дублям Кутюра и Бёрнса сравнял счёт в серии с «Вегасом»
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