Наставник «Сан-Хосе»: во втором матче серии мы везде были лучше «Вегаса»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал победу его команды во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме со счётом 4:3. Первый матч серии между этими соперниками завершился разгромной победой «рыцарей» — 7:0.



«Мы были лучше везде. Мы играли плотнее, наша команда была лучше. Это было видно во всех ситуациях. Я знал, что так будет, и ребята не подвели», — сказал Дебур.