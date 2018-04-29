Салливан: «Питтсбург» нормально чувствует себя без Малкина, не ищем оправданий

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал отсутствие в составе из-за травмы российского нападающего Евгения Малкина.

Евгений Малкин не сыграет во втором матче серии с «Вашингтоном»

«Мы нормально себя чувствуем без Малкина. С Джино в составе наша команда сильнее, это очевидно. Но, вне зависимости от этого, я не ищу оправданий. В таких ситуациях мы полагаемся на помощь друг друга. У нас есть способные на это игроки. Это предоставляет им возможность получить более важные роли, а значит — новые шансы. Наши игроки именно таким образом смотрят на ситуацию. Сегодня мы выпустим на лед лучший состав, который постарается одержать победу», — сказал Салливан перед игрой с «Вашингтоном».

Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.