Стал известен основной вратарь сборной Чехии на чемпионате мира в Дании

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом, который поедет на чемпионат мира по хоккею в Данию. Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая. В окончательный состав вошли трое голкиперов: Павел Францоуз («Трактор»), Давид Риттих («Калгари Флэймз»), Доминик Храковина («Таппара»).

Как сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии, в роли основного вратаря турнир начнёт Францоуз. 27-летний гоклипер отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.