Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон нанёс травму Брайану Дюмулину

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

В середине второго периода произошёл спорный эпизод с участием нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона и защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулина. В результате силового приёма Уилсона один из основных защитников «Питтсбурга» получил травму и не смог вернуться в игру. Силовик Уилсон атаковал соперника из «слепой» зоны, и на повторе показалось, что он попал плечом в голову. Главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после длительной консультации не зафиксировали нарушения правил.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.