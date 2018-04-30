Кречин: ЦСКА скупил много игроков и не дал им всем шанса раскрыться

Бывший генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин подверг критике селекционную политику ЦСКА.

«Непонятная была ситуация с ЦСКА, когда они скупили очень много игроков и не давали им всем шанса раскрыться. Когда хороший хоккеист растёт, он должен играть, получать игровое время. От этого он становится лучше. Сидит целая пятёрка игроков, которые в других командах могли быть лидерами, вести команду за собой. Мне не нравится, когда берут чересчур много исполнителей и многим из них приходится находиться в запасе или четвёртых звеньях.

Да, в первую очередь говорю про Константина Окулова. В «Сибири» Окулов был лидером, играл, получал игровое время. А в ЦСКА ему в прошедшем сезоне давали половину игрового времени от того, которого он достоин.

Это приводит к стагнации хоккеиста. Пройдёт год-два, и, если он так на скамейке и будет сидеть, ничего хорошего из этого не будет, – цитируют Кречина «Известия».