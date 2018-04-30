Драйзайтль: горжусь своим нахождением в команде — финалисте Олимпийских игр—2018

Главная звезда сборной Германии, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль объяснил, почему он решил сыграть на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Я неоднократно уже говорил, что всегда буду играть за свою страну, если есть такая возможность. Быть в национальной команде — это нечто особенное. Особенно горжусь тем, что теперь нахожусь в команде, которая была в финале Олимпийских игр 2018 года и выиграла серебряные медали», — цитирует Драйзайтля официальный сайт IIHF.

22-летний нападающий принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата НХЛ, записав в актив 70 (25+45) баллов при показателе полезности "-7" и 30 минутах штрафного времени.