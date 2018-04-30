Кэссиди: у «Бостона» нет менталитета: «Ох ты, надеюсь, что Бержерон забьёт»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0 в серии) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли ответил на вопрос о чрезмерном влиянии звена Патриса Бержерона на игру команды. Сочетание Пастрняк — Бержерон — Маршан на троих набрало 11 очков в стартовой игре серии.

«Мы говорили об этом на скамейке: «Мы будем пропускать, и поэтому нам придётся забивать». Я знаю, что это звучит просто, но наши ребята верят в это. У нас нет менталитета: «Ох ты, надеюсь, что Бержерон забьёт». Вся команда чувствует, что может внести вклад в победу», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.