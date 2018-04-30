Льюис: в сборной Беларуси я сделал ставку на игроков с горящими глазами

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал окончательный состав национальной команды на предстоящий ЧМ-2018.



«Выбор – это всегда непросто. Причём как для тренеров, так и для игроков. Не стал исключением и этот год. Выбор был трудным, но он сделан. Костицыны травмированы, статус Стася неопределённый, так что в любом случае нужно было искать варианты. А я в таких случаях предпочитаю делать ставку на тех, у кого горят глаза. Кто действительно делает всё, чтобы попасть на чемпионат мира. В конце концов когда-то новое поколение неизбежно приходит на смену прежнему.



В каком звене будет играть Плэтт? Всё ещё воздержусь. Приходите на наши последние перед отправкой в Данию минские тренировки, там будет виднее. И то не на сто процентов, перестановки возможны вплоть до последних часов перед игрой со шведами.



Джефф хорош своей универсальностью: может действовать и на любом из флангов, и в центре. Найдём ему лучшее применение. Само собой, будем задействовать Плэтта и в бригадах большинства. Да, место в воротах в игре с «Тре крунур» займет Кульбаков. Источник такой уверенности? Вы же, полагаю, смотрели апрельские игры, Иван справлялся очень неплохо. Надеюсь, так и продолжит.



На сей раз уже не рискну заявлять о медальных притязаниях? Результат может быть разным. А главное притязание — чтобы в каждом матче игроки выкладывались на все сто. Соперники непросты: даже в составе швейцарцев будет больше десятка игроков НХЛ. И наши парни должны чётко понимать, как им противостоять, что делать — это уже тренерская задача всё до них довести. Да, я волнуюсь, но не больше, чем обычно. Это и неплохо», — цитирует Льюса «Прессбол».

10 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Беларуси для участия в ЧМ-2018