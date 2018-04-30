Яромир Ягр может остаться в «Кладно» в следующем сезоне

Чешский нападающий Яромир Ягр может остаться на следующий сезон в хоккейном клубе «Кладно», информирует Hokej.cz. Напомним, 46-летний Ягр является также владельцем «Кладно».



Ягр начинал сезон-2017/18 в клубе НХЛ «Калгари Флэймз», но покинул команду после 22 матчей, в которых он отметился 7 (1+6) очками. После этого он отправился в аренду в «Кладно», где из-за различных травм провёл только 15 матчей, отметившись четырьмя (0+4) очками.



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