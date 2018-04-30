Стал известен состав Норвегии на ЧМ-2018, Патрик Торесен отсутствует

Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании. Напомним, ЧМ стартует 4 мая, финальная игра — 20 мая. Нападающий петербургского СКА Патрик Торесен отсутствует в составе сборной.



Вратари: Хёуген, Хёукеланд, Холм.



Защитники: Булл, Бонсаксен, Эспеланд, Холёс, Йоханенссен, Стром, Свём, Сорвик.



Нападающие: Бастиансен, Форсберг, Хага, Хофф, Кристансен, Линдстрём, К. Олимб, М. Олимб, Ольсен, Роэст, Рёймарк, Сальстен, С. Торесен, Трёттенес.

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