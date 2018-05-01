«Сибирь» договорилась о подписании контракта с форвардом Даниилом Романцевым

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с 25-летним центральным нападающим Даниилом Романцевым, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккеист является воспитанником ярославского «Локомотива», в составе которого дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/2014. Также, нападающий выступал за «Югру», «Нефтехимик» и Амур».

На счету нападающего 12 (4+8) очков в 118 матчах в КХЛ. Один раз игрок принял участие в матче Кубка Гагарина.

Прошедший сезон Романцев провёл в новокузнецком «Металлурге» в ВХЛ, став самым результативным игроком клуба с 41 (14+27) очком в 48 матчах регулярки.