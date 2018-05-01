«Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам

«Амур» сделал квалификационные предложения, информирует официальный сайт хабаровского клуба. Этими игроками стали защитник Георгий Бердюков и нападающий Александр Горшков. Таким образом, «Амур» получит преимущественное право заключения новых контрактов с этими хоккеистами.

В минувшем сезоне 26-летний Бердюков забросил 2 шайб и не сделал ни одной результативной передачи в 22 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-4». В плей-офф на лёд не выходил.

27-летний Горшков по ходу сезона-2017/18 перешёл в хабаровский клуб из «Адмирала». В 43 матчах гладкого сезона набрал 24 (7+17) очков, в плей-офф сыграл 1 матч.