«Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова главным тренером

«Автомобилист» объявил о назначении Андрея Мартемьянова на должность главного тренера, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Старшим тренером назначен Николай Заварухин. Также в тренерский штаб вошли Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин. Тренером вратарей остаётся Альберт Ширгазиев.

Мартемьянов родился в Свердловске, выступал за «Автомобилист» во времена игровой карьеры и работал тренером клуба в 2007-2009 и 2011-2012 годах.

В прошлом сезоне Мартемьянов сумел вывести в плей-офф хабаровский «Амур», который до этого не играл в Кубке Гагарина пять лет. В первом раунде «тигры» уступили «Ак Барсу» со счётом 1-4.

49-летний Шафранов в минувшем сезоне помогал Мартемьянову в «Амуре. До этого опыта работы на аналогичной позиции не имел.

42-летний Шалдыбин также помогал Мартемьянову в хабаровском клубе. Он начал тренерскую карьеру в сезоне-2014/15 и успел поработать в нижнетагильском «Спутнике» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

«Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина–2018, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (2-4).