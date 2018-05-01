Минское «Динамо» сделало квалификационные предложения 6 игрокам

Минское «Динамо» сделало квалификационные предложения ряду игроков, информирует официальный сайт белорусского клуба. Таким образом, «Динамо» получит преимущественное право заключения новых контрактов с этими хоккеистами.

Этими хоккеистами стали: вратарь Михаил Карнаухов, защитник Евгений Лисовец и нападающие Егор Шарангович, Артур Гаврус, Дмитрий Буйницкий и Куинтон Хауден.

Карнаухов. Лисовец, Шарангович и Гаврус включены в состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании.