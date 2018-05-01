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Нападающий «Спартака» Александр Дергачёв обменян в СКА

Нападающий «Спартака» Александр Дергачёв обменян в СКА
Хоккей / КХЛ

«Спартак» и СКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга возвращается Александр Дергачёв, информирует официальный сайт московского клуба.

Красно-белые получат за форварда денежную компенсацию. В минувшем сезоне нападающий пополнил состав «Спартака» по ходу сезона и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (6+5) очков. В 4 матчах Кубка Гагарина очков не набрал.

«Спартак» благодарит игрока за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

За карьеру в КХЛ на счету Дергачёва 19 (9+10) очков в 128 матчах.

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