Р. Ротенберг: избавится ли Воробьёв от приставки и.о. после ЧМ? Это далеко

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«Приставка и.о. у Воробьёва — это технический момент, юридическая формулировка. Главный тренер — это тот, кто везёт команду на чемпионат мира. Не стоит концентрироваться на этом. Сейчас все мысли о нашей стране, нашей сборной. Предстоит огромный объём работы, который даёт результат. Это мы показали на Олимпиаде. Избавится ли Воробьёв от приставки и.о. после чемпионата? Это слишком далеко», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.