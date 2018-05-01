Состав «Амура» пополнил чешский вратарь Либор Кашик

Хабаровский «Амур» заключил контракт с чешским голкипером Либором Кашиком, сообщает KHL Media Team. Соглашение подписано на два сезона.



Кашик стал пятым игроком из Чехии в «Амуре». Цвета дальневосточников уже защищают Михал Йордан, Ян Коларж, Томаш Зогорна и Томаш Филиппи. 26-летний Кашик провёл за «Злин» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии сезона-2017/18, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 92,2% бросков.



Основной голкипер хабаровского «Амура» Юха Метсола перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

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