Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Состав «Амура» пополнил чешский вратарь Либор Кашик

Состав «Амура» пополнил чешский вратарь Либор Кашик
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» заключил контракт с чешским голкипером Либором Кашиком, сообщает KHL Media Team. Соглашение подписано на два сезона.

Кашик стал пятым игроком из Чехии в «Амуре». Цвета дальневосточников уже защищают Михал Йордан, Ян Коларж, Томаш Зогорна и Томаш Филиппи. 26-летний Кашик провёл за «Злин» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии сезона-2017/18, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 92,2% бросков.

Основной голкипер хабаровского «Амура» Юха Метсола перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

Открытие трансферного окна в КХЛ. Ли и Бывальцев — в СКА! LIVE
СКА и ЦСКА выходят на охоту. И не только они.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент