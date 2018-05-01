«Ак Барс» вернул из «Югры» Билялова и Михеева, из «Торпедо» возвращён Лазарев

Казанский «Ак Барс» произвел обмены с ханты-мансийской «Югрой» и нижегородским «Торпедо», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Из Ханты-Мансийска вернулись голкипер Тимур Билялов и нападающий Артём Михеев, а из Нижнего Новгорода – форвард Максим Лазарев. Оба клуба получили денежные компенсации.
23-летний Билялов отыграл за «Югру» пять матчей, отражая 93,4% бросков. 22-летний Михеев в 30 встречах записал в свой актив 6 (2+4) очков.
22-летний Лазарев провёл в «Торпедо» 31 игру, забросив две шайбы при показателе полезности "-4".
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