Решение о возможном участии Малкина в матче с «Вашингтоном» примут перед игрой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может принять участие в третьем матче серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1).



Главный тренер команды Майк Салливан, отвечая на вопрос об участии в третьей игре ранее травмированных Малкина, Брайана Дюмулина и Карла Хагелина, сообщил, что решение по игрокам будет принято непосредственно перед началом встречи.



Напомним, россиянин, пропустивший первые два матча серии, занимался в общей группе на тренировке.

Овечкин победил со скандалом. У «Пингвинз» отняли гол и «вынесли» лидера обороны Все просмотры в матче были в пользу «столичных», а виновник травмы защитника «Питтсбурга» не получил даже малого штрафа.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»