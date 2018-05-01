Финское издание Leijonat: КХЛ разграбила чемпиона Финляндии

Финское издание Leijonat.com крайне негативно оценило уход ведущих хоккеистов клуба «Кярпят», который стал чемпионом Финляндии в третий раз за пять последних сезонов.



«Лучшее сочетание команды в прошлом сезоне оказалось разрушено. Как было объявлено ранее, в «Сибирь» ушли нападающие Шарль Бертран и Юлиус Юнттила, они были двумя ведущими форвардами. Ещё одной потерей стал Микаэль Руохомаа, который провёл в команде один полный сезон и подписал контракт с «Нефтехимиком». Уход этой тройки будет большим ударом для «Кярпята», ведь в регулярном чемпионате они сообща набрали 152 очка. Чемпион лиги просто разграблен командами КХЛ», — отмечает обозреватель Илари Исотало.

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