Вратарь Макаров вернётся в «Нефтехимик» из «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Андрей Макаров в следующем сезоне будет снова защищать цвета нижнекамского «Нефтехимика». Напомним, сегодня появилась информация, что он перешёл в московский «Спартак».



В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков.



За карьеру в лиге выиграл 19 матчей из 46. Коэффициент надёжности 2,48, процент отражённых бросков — 91,4. 3 матча на ноль.

«Нефтехимик» обменял голкипера Андрея Макарова в «Спартак»