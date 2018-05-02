«Авангард» заключил новый контракт с Вадимом Щегольковым

«Авангард» заключил новый контракт с нападающим Вадимом Щегольковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и заключено на два сезона.

24-летний нападающий пополнил состав «ястребов» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Сочи». За «леопардов» Щегольков забросил 5 шайб и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах «регулярки»-2017/18. В 6 матчах регулярного сезона за «Авангард» Щегольков не отметился очками, а в плей-офф на лёд не выходил.

Всего за карьеру в лиге Щегольков сыграл 91 матч и набрал 22 (12+10) очка при показателе полезности «-9». Помимо «Авангарда» и «Сочи» хоккеист имеет опыт выступления за «Донбасс».