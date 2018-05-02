Х. Карлссон: с нетерпением жду сезона, чтобы помочь «Барысу» выйти в плей-офф

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон прокомментировал заключение нового двухлетнего контракта с клубом из Астаны.

«Я очень счастлив и горд, что останусь игроком «Барыса» на ближайшие два года. Я с нетерпением жду августа, чтобы провести лучший сезон и помочь нашей команде выйти в плей-офф. Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу команду в сложные моменты по ходу минувшей кампании», — цитирует Карлссона пресс-служба «Барыса».

В минувшем сезоне 34-летний вратарь одержал 18 побед в 45 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 91,2 и коэффициенте надёжности 2,71.