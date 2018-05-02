Олег Евенко стал игроком минского «Динамо», последние 4 сезона он играл в АХЛ

Защитник Олег Евенко заключил контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Это первый профессиональный контракт воспитанника «Юности» в Европе. Последние четыре сезона белорусский хоккеист провёл в АХЛ, выступая за «Адирондак Флэймз», «Лэйк Эри Монстерз», «Кливленд Монстерз» и «Стоктон Хит».

В минувшем сезоне Евенко провёл 23 матча регулярного сезона за «Стоктон» и сделал 4 результативные передачи при показателе полезности «-7» и 79 штрафных минутах.

В течение своей карьеры хоккеист четыре раза принимал участие в чемпионатах мира (2014-2017).