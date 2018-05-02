«Автомобилист» подписал новый контракт с Денисом Бодровым

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Денисом Бодровым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение продлено сроком на один сезон. Новый контракт действует до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне 31-летний защитник провёл только 2 матча регулярного чемпионата, получив тяжёлую травму.

За карьеру в КХЛ хоккеист имеет опыт выступления в составе «Атланта», «Лады», «Спартака» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он провёл 406 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 77 результативных передач при показателе полезности «-43» и 393 штрафных минутах.

Бодров — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года.