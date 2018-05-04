История личных встреч сборных России и Франции на чемпионатах мира

Сегодня, 4 мая, сборная России по хоккею проведёт свой первый матч на чемпионате мира — 2018, встретившись с командой Франции. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Франции встречались друг с другом в рамках чемпионата мира семь раз. Россияне выиграли в шести матчах, а единственное поражение потерпели 9 мая 2013 года.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018