История личных встреч сборных России и Франции на чемпионатах мира

Сегодня, 4 мая, сборная России по хоккею проведёт свой первый матч на чемпионате мира — 2018, встретившись с командой Франции. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Франции встречались друг с другом в рамках чемпионата мира семь раз. Россияне выиграли в шести матчах, а единственное поражение потерпели 9 мая 2013 года.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1992
|Прага
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|8:0
|Малахов (2), Коваленко (2), Миронов, Королёв, Бякин, Ткачук
|ЧМ-1995
|Евле
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|3:1
|Быков, Прокопьев, Березин — Пудрие
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|5:4
|Чупин, Федотов, Красоткин, Прокопьев, Барков — Дюбе (2), Аллар, Бриан
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|8:1
|Сушинский (3), Буре (2), Афиногенов, Гончар, Буре — Башеле
|ЧМ-2009
|Берн
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|7:2
|Радулов (2), Терещенко (2) Зарипов. Пережогин, Ковальчук — Экефей, Тардиф
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Франция
|1:2
|Пережогин — Флёри, Руссель
|ЧМ-2014
|Минск
|Четвертьфинал
|Россия — Франция
|3:0
|Анисимов, Малкин, Кутузов