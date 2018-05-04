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История личных встреч сборных России и Франции на чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Франции на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 4 мая, сборная России по хоккею проведёт свой первый матч на чемпионате мира — 2018, встретившись с командой Франции. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Франции встречались друг с другом в рамках чемпионата мира семь раз. Россияне выиграли в шести матчах, а единственное поражение потерпели 9 мая 2013 года.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1992ПрагаГрупповой раундРоссия — Франция8:0Малахов (2), Коваленко (2), Миронов, Королёв, Бякин, Ткачук
ЧМ-1995ЕвлеГрупповой раундРоссия — Франция3:1Быков, Прокопьев, Березин — Пудрие
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Франция5:4Чупин, Федотов, Красоткин, Прокопьев, Барков — Дюбе (2), Аллар, Бриан
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Франция8:1Сушинский (3), Буре (2), Афиногенов, Гончар, Буре — Башеле
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — Франция7:2Радулов (2), Терещенко (2) Зарипов. Пережогин, Ковальчук — Экефей, Тардиф
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Франция1:2Пережогин — Флёри, Руссель
ЧМ-2014МинскЧетвертьфиналРоссия — Франция3:0Анисимов, Малкин, Кутузов
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