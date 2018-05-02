Андерссон — о вердикте ИИХФ: решение выбросить медаль было осознанным

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Лиас Андерссон прокомментировал решение Международной федерации хоккея дисквалифицировать ряд тренеров и игроков молодёжной национальной команды Швеции (в том числе Андерссона) за инцидент в финале МЧМ-2018.

«Мне жалко людей, которые пострадали из-за незнания регламентных норм. Не думаю, что они были в курсе правил. Лично я выкинул медаль нарочно. Это было осознанным решением. Импульсивным, но осознанным.

Могу объяснить, почему так поступил. Я просто не хотел той медали. Это не было акцией протеста против сборной Канады или ИИХФ. У меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне не нужна ещё одна такая же. Я был раздавлен и опечален, поэтому сделал то, что сделал. Больше так никогда не поступлю.

Попадание на взрослый чемпионат мира? Это классно, постараюсь воспользоваться предоставленным шансом», — цитирует Андерссона Aftonbladet.