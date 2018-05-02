Кузнецов — о серии с «Питтсбургом»: у «Вашингтона» должна быть короткая память

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-1 в серии), который состоится в ночь на 4 мая по Москве.

«В эмоциональном плане, конечно, сейчас станет намного легче. Но у нас должна быть короткая память. Мы должны забыть эту игру, в среду как следует отдохнуть и настроиться на следующую», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.