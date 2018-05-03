Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком дня признан голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 34 броска в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:0, 2-2 в серии).

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат, оформивший дубль в игре с «Бостон Брюинз» (4:1, 2-1).

Замкнул тройку лучших форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, сделавший две результативные передачи во встрече с «Вегасом» (4:0, 2-2).