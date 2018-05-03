Названа зарплата голкипера Павла Францоуза в «Колорадо»

Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт «лавин». Соглашение заключено на один сезон. Обозреватель The Athletic Джонатан Уиллис сообщил, что по контракту чешский вратарь заработает $ 690 тыс.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Бывший голкипер СКА Микко Коскинен за сезон заработает в «Эдмонтон Ойлерз» $ 2 млн. Кроме того, «нефтяники» выплатят ему подписной бонус в размере $ 500 тыс.