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Названа зарплата голкипера Павла Францоуза в «Колорадо»

Названа зарплата голкипера Павла Францоуза в «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт «лавин». Соглашение заключено на один сезон. Обозреватель The Athletic Джонатан Уиллис сообщил, что по контракту чешский вратарь заработает $ 690 тыс.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Бывший голкипер СКА Микко Коскинен за сезон заработает в «Эдмонтон Ойлерз» $ 2 млн. Кроме того, «нефтяники» выплатят ему подписной бонус в размере $ 500 тыс.

Стала известна зарплата Микко Коскинена в «Эдмонтоне»
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