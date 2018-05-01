Стала известна зарплата Микко Коскинена в «Эдмонтоне»

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с финским голкипером Микко Коскиненом, соглашение заключено сроком на один сезон.



Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил в своём «твиттере», что за сезон вратарь получит $ 2 млн. Кроме того, «нефтяники» выплатят ему подписной бонус в размере $ 500 тыс.



В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх за СКА, отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 игр, одержав победы в десяти из них.

«Эдмонтон» подписал контракт с голкипером Микко Коскиненом