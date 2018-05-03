Борщевский — о работе с «Амуром»: не готов пожаловаться на нехватку опыта

Новый главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал своё назначение на должность.

«Некоторое время назад руководство «Амура» сделало мне предложение о контракте. На прошлой неделе я находился в Хабаровске, познакомился с условиями новой работы, составил предварительный тренировочный план. Впечатления от Хабаровска самые лучшие. Это касается и всей клубной инфраструктуры, и атмосферы, и болельщиков. Очень рад, что мне выпал шанс поработать в таком клубе.

Как известно, 60-й сезон в истории хабаровского хоккея получился запоминающимся, команда вышла в плей-офф, одержала там первую победу в кубковой истории клуба. Это отличный ориентир для нас и в предстоящем сезоне, цель выходить в плей-офф и двигаться вперед руководством уже озвучена.

Всё, что касается состава, мы с руководителями клуба обсуждаем. Процентов на 50-60 костяк команды остаётся прежним, будут сделаны точечные приобретения на определённые позиции. У нас уже сформирована линия легионеров. Пришёл острый форвард Филиппи, в Магнитогорске он хорошо себя проявлял. Нашли замену финскому вратарю Метсоле в лице Кашика. Учитывая опытных лидеров клуба Коларжа, Йордана и Зогорну, у нас уже пять чехов.

Откровенно говоря, не готов пожаловаться на нехватку опыта. В своё время возглавлял «Атлант», работал в тренерских штабах клубов, решавших самые разные задачи, — в СКА, «Локомотиве», «Салавате Юлаеве», «Югре».

Конкуренция за попадание в плей-офф? В прошедшем сезоне как раз в Восточной конференции борьба за плей-офф шла до последних секунд чемпионата, когда «Авангард» в Астане завоевал золотые очки. Плюс Кубок Гагарина теперь на Востоке. А в кубковой зоне конференции появляется такой клуб, как «Торпедо». Так что выводы здесь очевидны», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.