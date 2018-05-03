Жамнов: думаем заявить четыре тройки и семь защитников на матч с Францией

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что окончательная заявка национальной команды на ЧМ-2018 станет известна завтра.
«Ещё думаем по заявке, завтра определимся. Скорее всего, заявим четыре тройки нападения и семь защитников», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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