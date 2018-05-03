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Шляхтин: прошу болельщиков «Лады» оказать доверие Кречину и Емелину

Шляхтин: прошу болельщиков «Лады» оказать доверие Кречину и Емелину
Хоккей / КХЛ

Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал назначение Анатолия Емелина главным тренером, а Владимира Кречина — генеральным менеджером тольяттинской «Лады».

«Желаю успешной и продуктивной работы в ХК „Лада“. Прошу поклонников команды, хоккейную общественность Тольятти и региона оказать доверие и поддержать их (новых специалистов). В межсезонье организуем встречу Емелина и Кречина с болельщиками клуба для открытого диалога», — написал чиновник в своём «твиттере».

«Лада» подтвердила назначение Кречина генменеджером, Емелин — главный тренер

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

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