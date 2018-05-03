Жамнов: перед первым матчем всегда есть волнение, с Францией будет тяжёлая игра

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями перед матчем с Францией на чемпионате мира—2018.



«Настроение рабочее, сегодня лёд уже лучше, все в одинаковых условиях. У первого звена есть хороший центральный, Паша Дацюк, думаем, у этого сочетания должно получиться. Будем стараться найти оптимальные связки. О возможном усилении из НХЛ сейчас сложно говорить, идёт второй раунд плей-офф, и мы не знаем, как он будет складываться. Для нас самое главное, чтобы эта команда была боеспособной.



Не сказал бы, что Франция – не самый сильный соперник. Тут любая сборная может преподнести сюрприз, если на неё не настроиться. Перед первым матчем всегда есть волнение, настраиваемся на тяжёлый матч. Мы смотрели видео игр сборной Франции, они играют активно, идут на подбор.



У двух спецбригад большинства немного разные задачи, поэтому в одной бригаде четыре нападающих, а в другой три. Работаем, ищем варианты. Кто будет лучше, тот и будет больше играть в большинстве. Должна быть игровая дисциплина. Есть определённое время, за которое нужно создавать опасные моменты. Если моментов нет, будет выходить другое сочетание», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



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