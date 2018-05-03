Бучневич – о сборной Франции: Да Коста, вроде, там, а Погба не приехал

Нападающий сборной России Павел Бучневич поделился ожиданиями от встречи со сборной Франции на чемпионате мира-2018. Матч состоится завтра, 4 мая, начало — в 17.15 мск.



«Что знаю о сборной Франции? Только о футбольной знаю. Да Коста, вроде, там, да? А Погба не приехал (смеётся).



Лёд здесь тяжёлый, трескается, коньки врезаются, осколки летят. Может, из-за того, что много команд до нас покаталось. Но условия у всех равные. Арена похожа на ту, которая у «Айлендерс» в Бруклине», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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