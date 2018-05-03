Нападающий Денис Платонов продлил контракт с «Металлургом»

Нападающий Денис Платонов продлил контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 36-летний Платонов принял участие в 46 матчах, сумев записать на свой счёт 7 (2+5) очков при показателе полезности "-6" и 20 минутах штрафного времени. В 11 играх Кубка Гагарина форвард записал в актив одну заброшенную шайбу.
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