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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 4 мая: первый матч России, битва США и Канады

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 4 мая: первый матч России, битва США и Канады
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

4 мая, в первый игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся четыре матча. В Копенгагене встретятся сборные России и Франции, Швеции и Беларуси, а в Хернинге померятся силами сборные США и Канады, Германии и Дании. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

17:15 (мск). Группа А. Россия – Франция

ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 17:15 МСК
Россия
Франция

17:15. Группа В. США – Канада

ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 17:15 МСК
США
Канада

21:15. Группа А. Швеция – Беларусь

ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
Швеция
Беларусь

21:15. Группа В. Германия – Дания

ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
Германия
Дания
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