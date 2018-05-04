Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 4 мая: первый матч России, битва США и Канады

4 мая, в первый игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся четыре матча. В Копенгагене встретятся сборные России и Франции, Швеции и Беларуси, а в Хернинге померятся силами сборные США и Канады, Германии и Дании. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
17:15 (мск). Группа А. Россия – Франция
21:15. Группа А. Швеция – Беларусь
21:15. Группа В. Германия – Дания
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