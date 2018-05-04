Третий бомбардир «Векше» Роберт Розен cтал игроком «Сочи»

Бывший нападающий «Векше» Роберт Розен продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Шведский нападающий пополнил состав «Сочи», информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 30-летний форвард стал третьим бомбардиром «Векше» в регулярном чемпионате, набрав 40 (17+23) очков в 49 встречах. В плей-офф он провёл 10 матчей и отметился 14 (8+6) баллами.

В составе сборной Швеции Розен является участником участником чемпионата мира — 2016, где в 8 матчах на его счету 4 (3+1) очка.

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