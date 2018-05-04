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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Вашингтоном»

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. На счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби две результативные передачи. В единственной голевой комбинации «Вашингтона» принял участие Евгений Кузнецов.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, не нанёс ни одного броска по воротам, совершил 7 силовых приёмов и окончил матч с показателем «-1». Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 6 мая в Вашингтоне.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
04 мая 2018, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Гюнцель (Симон, Кросби) – 29:21 (5x5), 1:1 – Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 32:55 (5x4), 2:1 – Малкин (Хёрнквист, Кессел) – 37:34 (5x4), 3:1 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 59:02 (en)
Евгений Малкин забросил 4-ю шайбу в текущем плей-офф
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