Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Вашингтоном»

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. На счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби две результативные передачи. В единственной голевой комбинации «Вашингтона» принял участие Евгений Кузнецов.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, не нанёс ни одного броска по воротам, совершил 7 силовых приёмов и окончил матч с показателем «-1». Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 6 мая в Вашингтоне.