Малкин: гол «Вашингтону» — это не моя заслуга, всё сделал Хёрнквист

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» (3:1) в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Россиянин забил победный для своей команды гол.

«Это не моя заслуга. Всё сделал Патрик Хёрнквист. Хвалить нужно его, а не меня. Он играет в потрясающий хоккей. Сама игра вышла прекрасной. Очень приятно, что она завершилась в нашу пользу», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Следующая игра между командами пройдёт 6 мая в Вашингтоне.