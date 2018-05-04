Кросби — о Гюнцеле: огромная часть успеха «Питтсбурга», это невозможно отрицать

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли высоко отозвался о своём партнёре по звену Джейке Гюнцеле, который оформил дубль и первым добрался до отметки в 10 шайб в нынешнем плей-офф.

«Игра Джейка? Он делает блестящую работу, это невозможно отрицать. Он хорошо смотрится как с шайбой, так и без неё. Уверен, что он больше думает о командном результате, чем о своей личной статистике. Именно поэтому он является огромной частью нашего успеха», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.