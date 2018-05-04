Нападающий «Питтсбурга» Гюнцель повторил достижение Марио Лемье

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. На его счету стало 21 (10+11) очко в 10 играх плей-офф-2018. В прошлом Кубке Стэнли американский форвард отметился 13 голами в 25 матчах.

В истории лиги ранее был только один игрок, забивавший 10+ голов в двух своих первых кубковых кампаниях. Это Марио Лемье (12 голов в 11 матчах в плей-офф-1989 и 16 точных бросков в 23 матчах Кубка Стэнли-1991).