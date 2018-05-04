«Автомобилист» заключил контракт с защитником Михаилом Мамкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за «Сочи». В 45 матчах регулярного чемпионата он забросил 4 шайбы и сделал 4 результативные передачи при показателе полезности «+7». В 4 играх плей-офф он набрал 1 (0+1) очко при нейтральной полезности.

Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за «Спартак» и «Югру». В общей сложности он провёл 314 матчей и набрал 45 (14+31) баллов, заработав показатель полезности «-20» при 138 штрафных минутах.