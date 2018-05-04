Гудачек — о контракте: чувствовал, что хочу сменить клуб, сам не знаю почему

Новичок «Спартака» голкипер Юлиус Гудачек прокомментировал свой уход из «Северстали».

«Об интересе «Спартака» узнал буквально через несколько дней после окончания серии плей-офф для «Северстали». Тогда я только вернулся в родную Словакию, немного отдохнул, и мы с моим агентом начали обсуждать варианты продолжения карьеры. Я знал, что «Северсталь» хочет, чтобы я продолжил выступать за клуб, в Череповце хотели подписать со мной новый контракт, но я чувствовал, что хочу сменить команду. Сам не знаю почему.

Не подумайте, мне действительно нравилось играть там, и я хотел бы поблагодарить череповецких болельщиков за их невероятную поддержку, поблагодарить клуб за прошлый сезон. Просто пришло время что-то менять, и когда «Спартак» вышел на меня с контрактным предложением, я его принял. Я знаком с историей «Спартака», знаю, что это легендарный клуб, который был основан в 1946 году, клуб, воспитавший многих талантливейших игроков и четыре раза становившийся чемпионом. «Спартак» — это новый вызов и запредельная мотивация для меня», — цитирует Гудачека пресс-служба «Спартака».