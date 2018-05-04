Кугрышев: согласился на предложение из Уфы практически сразу после звонка агента

Новичок «Салавата Юлаева» нападающий Дмитрий Кугрышев прокомментировал свой переход из «Авангарда».

«Переход в новую команду это всегда интересный и волнительный момент. Тем более переход в такой клуб, как «Салават Юлаев».

Отреагировал быстро. Закончился контракт с «Авангардом» и у меня было право выбора. Поступило предложение из Уфы, и я практически сразу после звонка агента согласился. О переходе я ни с кем ничего не обсуждал, это было исключительно моё решение. Единственное, могу сказать, что все ребята, с которыми я общаюсь, в один голос говорили, что им очень нравятся команда и город, но это мнение я слышал уже давно.

Арена отличная, видно, что люди в республике и городе очень любят хоккей, поэтому выступать здесь всегда было приятно.

К сожалению, последние два сезона сложились не так, как хотелось бы, поэтому хочется играть в свой лучший хоккей, приносить пользу команде, выигрывать и не думать ни о чём другом, кроме хоккея. Это моя основная задача», — цитирует Кугрышева пресс-служба клуба.