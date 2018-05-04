Суббан: «Нэшвилл» может играть гораздо лучше в серии с «Виннипегом»

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан прокомментировал ход полуфинальной серии Западной конференции с «Виннипег Джетс», в которой его команда смогла сравнять счёт — 2-2.



«Лично я не парюсь, как именно мы победили. Главное, что победили. Я вообще хотел, чтобы первый гол Райана Хартмана оказался победным, и мы бы ничего не пропустили. Но я счастлив, что мы выиграли и теперь возвращаемся в Нэшвилл к своим фанатам. Мы принимаем эту победу. И знаем, что можем играть гораздо лучше в серии. Вообще, в такой момент обе команды хотят прибавить, чтобы вырвать победу. Но у нас теперь есть преимущество домашнего льда, которое мы себе вернули», — приводит слова Суббана официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл» сравнял счёт в серии с «Виннипегом»