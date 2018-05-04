Зайцев и Нестеров — лидеры по игровому времени среди россиян в матче с Францией

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча на чемпионате мира с национальной командой Франции. Российская команда праздновала разгромную победу со счётом 7:0.



Больше всех времени на льду провёл защитник Никита Зайцев — 18 минут 49 секунд. Меньше всех — нападающий Александр Барабанов — 12 минут 8 секунд.

Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Франции.