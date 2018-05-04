Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Зайцев и Нестеров — лидеры по игровому времени среди россиян в матче с Францией

Зайцев и Нестеров — лидеры по игровому времени среди россиян в матче с Францией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча на чемпионате мира с национальной командой Франции. Российская команда праздновала разгромную победу со счётом 7:0.

Больше всех времени на льду провёл защитник Никита Зайцев — 18 минут 49 секунд. Меньше всех — нападающий Александр Барабанов — 12 минут 8 секунд.

Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Франции.

Капризов заказал «Калинку». Французы не заснут после матча с Россией
Но сильно радоваться рано. Все серьёзные соперники впереди.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент